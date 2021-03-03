Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Funda Kocabıyık, Özmerkez'de düzenlenen toplantıda, kentteki oda başkanları ve organize sanayi bölgesi temsilcileriyle bir araya geldi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentin koronavirüs risk haritasındaki "düşük riskli il" olma başarısını sürdürmek için sahayı boş bırakmayacaklarını bildirdi. Denetimlerin sürekli devam edeceğini kaydeden Kocabıyık, "Şükür şimdi maviyiz. Mavi olmanın şöyle bir avantajı var. İnsanlar yavaş yavaş yeni normal hayata dönecek. Esnaf yeniden dükkanını açacak. Ekonomi çarkları yeniden dönmeye başlayacak. En büyük getirisi ve en büyük sevincimiz bu oldu. Ama bunu kaybetmememiz lazım" dedi.
03.03.2021, 19:38
Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Funda Kocabıyık, Özmerkez'de düzenlenen toplantıda, kentteki oda başkanları ve organize sanayi bölgesi temsilcileriyle bir araya geldi.
Ege bölgesinin "mavi" noktası Uşak'ta hedef başarıyı korumak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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