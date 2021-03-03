Haberler Uşak Ege bölgesinin "mavi" noktası Uşak'ta hedef başarıyı korumak...

Ege bölgesinin "mavi" noktası Uşak'ta hedef başarıyı korumak...

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentin koronavirüs risk haritasındaki "düşük riskli il" olma başarısını sürdürmek için sahayı boş bırakmayacaklarını bildirdi. Denetimlerin sürekli devam edeceğini kaydeden Kocabıyık, "Şükür şimdi maviyiz. Mavi olmanın şöyle bir avantajı var. İnsanlar yavaş yavaş yeni normal hayata dönecek. Esnaf yeniden dükkanını açacak. Ekonomi çarkları yeniden dönmeye başlayacak. En büyük getirisi ve en büyük sevincimiz bu oldu. Ama bunu kaybetmememiz lazım" dedi.