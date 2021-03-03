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'ta eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi

’ta kullanılmayan bir depoyu eğlence yerine çeviren 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Depo, ekipler tarafından mühürlendi.

Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi

03.03.2021, 17:32

Sarayaltı Mahallesi'nde bir deponun eğlence mekanına çevrildiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Müzik yayını yapılan ve alkollü içki satışı yapılan depodaki 3'ü kadın 8 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira para cezası verildi.

Depo polis ekiplerince mühürlendi.

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