Haberler Uşak Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi

Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi

Uşak’ta kullanılmayan bir depoyu eğlence yerine çeviren 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Depo, ekipler tarafından mühürlendi.

03.03.2021, 17:32