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Haberler Uşak "Düşük riskli" Uşak, kısıtlamasız ilk pazarı sakin geçirdi

"Düşük riskli" , kısıtlamasız ilk pazarı sakin geçirdi

'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar günü, kent genelinde sakinlik görüldü.

Düşük riskli Uşak, kısıtlamasız ilk pazarı sakin geçirdi
AA

07.03.2021, 14:31

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında batı illeri arasında tek düşük riskli il olarak dikkati çeken kentin sakinlerinden bir kısmı, pazar günü cadde ve sokaklara çıktı.

Ara ara yağan yağmurun da etkisiyle kent genelinde yoğunluk olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar İsmet Paşa Caddesi ve Atapark'ta yürüyüş yaptı, parklarda zaman geçirdi. Dışarı çıkan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü, kentin işlek noktalarında devriye atarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ege Bölgesi'nin tek mavi kategorideki ili Uşak oldu

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