Uşak’a fırtına uyarısı

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme paylaşıldı. Bu değerlendirme kapsamında Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuvvetli rüzgâr beklenildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şiddetli rüzgârın yer yer fırtınaya dönmesi beklenildiği belirtilirken vatandaşların da ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme ile ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.