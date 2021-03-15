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’a fırtına uyarısı

Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan fotoğraflı açıklamada 15 Mart Pazartesi günü kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirtti. 24 saat sürmesi beklenin fırtınaya karşı vatandaşlar ağaç ve çatı devrilmesi, soba ve baca gazından kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Uşak’a fırtına uyarısı

15.03.2021, 16:44

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme paylaşıldı. Bu değerlendirme kapsamında Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuvvetli rüzgâr beklenildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şiddetli rüzgârın yer yer fırtınaya dönmesi beklenildiği belirtilirken vatandaşların da ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme ile ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

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