Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarık Köy'de bir şahsın evinin müştemilatını eğlence merkezine çevirdiği, şarkılı eğlenceler düzenlediği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda müştemilata operasyon düzenleyen ekipler müştemilatın gazinoya çevrildiğini gördü. İçeride bulunan 20 vatandaşa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 72 bin 849 TL para cezası kesildi.
Uşak'ta eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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