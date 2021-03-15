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'ta eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını

’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlence merkezine çevrilen müştemilata baskın düzenledi. Yapılan baskında sosyal mesafe kurallarına uymayan 20 şahsa 72 bin 849 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
İHA

15.03.2021, 17:46

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarık Köy'de bir şahsın evinin müştemilatını eğlence merkezine çevirdiği, şarkılı eğlenceler düzenlediği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda müştemilata operasyon düzenleyen ekipler müştemilatın gazinoya çevrildiğini gördü. İçeride bulunan 20 vatandaşa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 72 bin 849 TL para cezası kesildi.

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