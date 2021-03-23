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Haberler Uşak Ticari araç devrildi, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Ticari araç devrildi, biri çocuk 3 kişi yaralandı

- İzmir karayolu üzerindeki Yenişehir rampalarında meydana gelen kazada ticari minibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada şoför yara almadan kurtulurken araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ticari araç devrildi, biri çocuk 3 kişi yaralandı
İHA

23.03.2021, 19:06

Uşak'ta kontrolden çıkan ticari araç devrildi. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak-İzmir karayolu üzerinde Yenişehir rampalarında meydana geldi.

Celal Ş. (39) idaresindeki 45 NU 174 plakalı ticari araç, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak Yenişehir rampasında yan devrildi.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta yolcu olan Baran Şavran (10), Yeliz Şavran (38) ve Nimet Lekesiz yaralandı.

İhbarlar doğrultusunda kaza yerine sağlık ekibi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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