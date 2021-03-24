Iki otomobilde 2 kilo 903 gram esrar ele geçirildi

UŞAK'TA Narkotik ekipleri, Ankara-Uşak karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu. Otomobillerdeki aramada, 2 kilo 903 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu, hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutukladı.