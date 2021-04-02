Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Uşak-İzmir kara yolundaki Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Uşak Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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