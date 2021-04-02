Haberler Uşak Uşak'ta iplik fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı, Uşak Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

02.04.2021, 15:54