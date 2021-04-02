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'ta iplik fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti

Gelen son dakika haberine göre 'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı, Uşak Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti

02.04.2021, 15:54

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uşak-İzmir kara yolundaki Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Uşak Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

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