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Haberler Uşak Zehir tacirlerine ağır darbe: 19 gözaltı

Zehir tacirlerine ağır darbe: 19 gözaltı

Zehir tacirlerine ağır darbe: 19 gözaltı

4.4.2021

UŞAK merkezli İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi göz altına alındı. Yapılan operasyona 135 polis memuru katılırken 23 farklı adrese de baskın yapıldı. Yapılan baskında 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 19 şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.
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