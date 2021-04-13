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Haberler Uşak Uşak'ta çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi

'ta çok miktarda ele geçirildi

'ta şüphelenerek durdurulan araçta, bin 708 adet sentetik ele geçirildi. Araçta yakalanan iki şüpheliden birisi tutuklandı.

Uşak'ta çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi
İHA

13.04.2021, 17:49

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara - Uşak karatolu üzerinde bir araçtan şüphelenerek durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, sağ ön koltuk altına saklanmış bin 708 sentetik ecza hap bulundu. Araç içerisinde bulunan iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan birisi tutuklanırken bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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