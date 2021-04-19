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Valiliği vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle vatandaşları uyardı

açıklanan illere göre vaka sayısı haritasında geçen hafta hızlı bir artışın gözlendiği 'ta valilik tarafından vatandaşlara tedbirlere uyulması çağrısı yapıldı.

Uşak Valiliği vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle vatandaşları uyardı
AA

19.04.2021, 16:56

Yeni tip koronavirüs risk haritasında mart ayı başında "batıdaki tek düşük riskli il" olarak dikkat çeken Uşak'ta, geçen hafta, önceki haftaya göre vaka sayısı yüzde 70,28 arttı. Kentte 3-9 Nisan tarihlerinde 100 binde 122,08 olan vaka sayısı, 10-16 Nisan haftasında ise 100 binde 207,89'a yükseldi.
Yaşanan hızlı artışın ardından Uşak Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada vatandaşlara tedbirlere uyum noktasında daha dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde görülen vaka sayıları her hafta artış göstermektedir. Bizler tedbirleri sıkı sıkıya uygulama gayretindeyiz. Lütfen rehavete kapılmadan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere tedbirlere harfiyen uyalım. Ancak bu şekilde ilimizdeki vaka sayılarını düşürebilir ve sağlımızı koruyabiliriz."

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Mart'ta açıklanan risk haritasında Uşak'ta vaka sayısı yüz binde 10,83'e gerilemişti.

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