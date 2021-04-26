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Haberler Uşak 3 günlük kısıtlama sonrası Uşak’ta yoğunluk

3 günlük kısıtlama sonrası ’ta yoğunluk

’ta ’yla birlikte uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının ardından yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen caddelerde kalabalıklar meydana gelirken banka ve postane önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

3 günlük kısıtlama sonrası Uşak’ta yoğunluk
İHA

26.04.2021, 15:37

Ülke genelinde ramazan ayı boyunca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Uşak'ta özellikle İsmet Paşa Caddesi ve cadde üzerindeki banka ve postanelerde yoğunluklar yaşandı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen caddede vatandaş yoğunluğu yaşanırken banka ve postanelerde ise uzun kuyruklar oluştu.



Caddedeki yoğunluk hakkında İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Kamil Ural, vatandaşların polis denetimlerinde maske taktıklarını ama polis gittikten sonra maskeyi geri çıkarttığını belirtti. Ural, "Bugün pazartesi olduğundan dolayı bankalardan milletin işi çok. Kimisi maaşını alıyor, kimisi borcunu, taksitini ödüyor. Aşırı derecede yoğun bir kalabalık var. Sosyal mesafe yok. Devlet düzelteceğim diye uğraşıyor. Vatandaşlar bilinçsiz, birbirlerine yapışacağız diye uğraşıyor. Polis geçtikten sonra adam maskesini yine açıyor" şeklinde konuştu.



Ayrıca cadde ve cadde üzerindeki banka, postanelerde emniyet ekiplerince denetimler devam ediyor.

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