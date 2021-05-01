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Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi, ürünleri internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.