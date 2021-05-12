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Haberler Uşak Traktörün altında kalan Afgan uyruklu genç hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan uyruklu genç hayatını kaybetti

'ta devrilen traktörün altında kalan uyruklu genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörün altında kalan Afgan uyruklu genç hayatını kaybetti
İHA

12.05.2021, 13:14

Kaza, Uşak merkeze bağlı Muharremşah köyünde meydana geldi. İddialara göre, Afganistan uyruklu K.R. akşam saatlerinde tarla yakınlarında 03 LN 642 plakalı traktörle seyir halindeydi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü K.R., kontrolü kaybetmesi sonucunda devrilen traktörün altında kaldı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Traktörün altında kalan K.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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