  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta zincirleme trafk kazası: 1'i ağır 4 yaralı

'ta zincirleme trafk kazası: 1'i ağır 4 yaralı

'ta 4 aracın çarpışarak meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan H.B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta zincirleme trafk kazası: 1'i ağır 4 yaralı
İHA

20.05.2021, 21:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 21:59

Kaza, Uşak - Ankara karayolu üzerinde Derbent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.B. idaresindeki 35 AAF 965 plakalı bir ilaç dağıtım şirketi aracı F.Y. idaresindeki 06 FY 7138 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan İ.Y. kontrolündekin64 FN 556 plakalı otomobille K.A.U. idaresindeki 35 BKB 77 otomobille çarpıştı.



Vatandaşların ihbarı üzerine üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, araçta sıkışan H.B. ile F.Y. sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan H.B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta zincirleme trafk kazası: 1'i ağır 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.