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Haberler Uşak Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

'ta 'nın ikinci gününden beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
İHA

25.05.2021, 17:07

Olay, Ünalan Mahallesi'nde Tekin Çıkmazı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tekin Çıkmazı Sokağında ikamet eden vatandaşlar, kötü kokular nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Sadık Akarca'nın (65), ikametine giriş yaptı. Ekipler, Akarca'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Akarca'dan bayramın ikinci gününden beri kimsenin ulaşamadığı öğrenildi. Akarca'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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