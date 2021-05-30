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Haberler Uşak Kanala uçan kardeşler ölüme birlikte gitti

Kanala uçan kardeşler ölüme birlikte gitti

Kanala uçan kardeşler ölüme birlikte gitti

30.5.2021

UŞAK Banaz'da sulama kanalına devrilen araçta Bekir Göktaş (32) ile kardeşi Rümeysa Göktaş (18) yaşamını yitirdi. Uşak-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde Bekir Göktaş yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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