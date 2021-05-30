UŞAK Banaz'da sulama kanalına devrilen araçta Bekir Göktaş (32) ile kardeşi Rümeysa Göktaş (18) yaşamını yitirdi. Uşak-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde Bekir Göktaş yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Kanala uçan kardeşler ölüme birlikte gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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