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'ta atlı polislerden Kovid-19 denetimi

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde, atlı polisler de görev alıyor.

Uşak'ta atlı polislerden Kovid-19 denetimi
AA

30.05.2021, 17:09

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde iki hafta önce kurulan "atlı polis timi" çalışmalarına başladı. İki polis memuru, atlarla, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında Atapark bölgesinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.



Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. İzmir-Ankara kara yolu başta olmak üzere kentin birçok noktasında araçlar durdurulup sürücülere izin belgeleri soruluyor. Yine kentin işlek noktalarından olan İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda da denetimler devam ediyor.

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