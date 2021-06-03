Haberler Uşak Devrilen TIR'ın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Devrilen TIR'ın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Uşak'ta kontrolden çıkan mısır yüklü TIR yan devrildi. Kazada TIR sürücüsü ve 10 yaşındaki oğlu yaralandı. Ağır yaralanan Emircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA 03.06.2021, 23:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021, 23:44