  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Devrilen TIR’ın sürücüsünün oğlu hayatını kaybetti

Devrilen TIR’ın sürücüsünün oğlu hayatını kaybetti

Devrilen TIR’ın sürücüsünün oğlu hayatını kaybetti

5.6.2021

Uşak-Ankara karayolu Hamamboğazı mevkiinde Alparslan A. yönetimindeki mısır yüklü TIR kontrolden çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hafif yaralı sürücü ile TIR'ın altında kalan oğlu Emircan'ı araçtan çıkardı. Hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Emircan kurtarılamadı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devrilen TIR’ın sürücüsünün oğlu hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.