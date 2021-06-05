Uşak-Ankara karayolu Hamamboğazı mevkiinde Alparslan A. yönetimindeki mısır yüklü TIR kontrolden çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hafif yaralı sürücü ile TIR'ın altında kalan oğlu Emircan'ı araçtan çıkardı. Hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Emircan kurtarılamadı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Devrilen TIR’ın sürücüsünün oğlu hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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