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'ta zabıtadan sıkı

'ta ekipleri tarafından unlu mamülleri üretim yerleri, fırın ve pastanelere yapılan denetimler devam ediyor.

Uşak'ta zabıtadan sıkı denetim
İHA

07.06.2021, 17:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021, 17:55

Uşak Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığı amacıyla unlu mamülleri üretilen ve satılan yerlere yapılan hijyen, ruhsat ve fiyat etiketleri gibi denetimler devam ediyor.

Belediye resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığının korunması amacıyla şehrimizde bulunan unlu mamul üretim yerlerine, fırınlara ve pastanelere düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimleri sürdürüyor.

Ekiplerimiz Covid-19 sağlık tedbirleri, genel hijyen kuralları, ruhsat ve fiyat etiketi gibi hususlarda denetimler ve kontroller yaparak uyarılarda bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

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