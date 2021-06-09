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merkezli uyuşturucu operasyonu!

Uyuşturucu satıcılarına yönelik merkezli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu!
AA

09.06.2021, 16:28

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Biri Konya'da bulunan 7 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı 3 kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlarda muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.


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