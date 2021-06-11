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Haberler Uşak Alkollü sürücü ters yöne girip tıra çarptı

Alkollü sürücü ters yöne girip tıra çarptı

'ta, Üniversitesi kavşağı yakınlarında ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, tıra çarptı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü şans eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı.

Alkollü sürücü ters yöne girip tıra çarptı
AA

11.06.2021, 08:49 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021, 09:27

Uşak'ta ters yönde seyrederken tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında ters yönde ilerleyen Arif Deniz K. idaresindeki 16 BCU 17 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir istikametine giden Bilal E. yönetimindeki 47 PJ 641 plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Arif Deniz K, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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