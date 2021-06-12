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Haberler Uşak Uşak'ta 24 aranan şüpheli tutuklandı

'ta 24 aranan şüpheli tutuklandı

'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 34 aranan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 24'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uşak'ta 24 aranan şüpheli tutuklandı
İHA

12.06.2021, 17:06

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmalarda 34 aranan şahıs yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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