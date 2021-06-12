Uşak'ta 24 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmalarda 34 aranan şahıs yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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