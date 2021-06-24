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Haberler Uşak Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu

'ta bir tarlada patlamamış bulundu

'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisine rastlandı. Eski olduğu belirtilen top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.

Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu
AA

24.06.2021, 18:42

Merkeze bağlı Ortaköy'de tarlaya giden bir vatandaş, köy yakınlarındaki arazi yolunda bir tarlanın kenarında patlamamış top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.

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