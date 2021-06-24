Merkeze bağlı Ortaköy'de tarlaya giden bir vatandaş, köy yakınlarındaki arazi yolunda bir tarlanın kenarında patlamamış top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.
Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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