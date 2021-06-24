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Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu

Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisine rastlandı. Eski olduğu belirtilen top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.