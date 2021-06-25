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Haberler Uşak Motosiklet kazalarında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Motosiklet kazalarında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Motosiklet kazalarında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

25.6.2021

UŞAK'TA park halindeki TIR'a çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın Köşk ilçesinde ise otomobille çarpışan motosikletteki iki genç yaralandı. Yaralılardan Abdullah S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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