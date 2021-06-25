UŞAK'TA park halindeki TIR'a çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın Köşk ilçesinde ise otomobille çarpışan motosikletteki iki genç yaralandı. Yaralılardan Abdullah S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Motosiklet kazalarında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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