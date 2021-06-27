Çocukları için kendini feda etti

Uşak'ta iki çocuğunu otomobil altında kalmaktan son anda iterek kurtaran Zekiye Yalçın, kendisine ardı ardına 2 otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocukları için kendi hayatını feda eden kahraman anne gözyaşlarıyla toprağa verildi. Uşak'ı yasa boğan feci kaza, Banaz ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Zekiye Yalçın (27), 7 yaşında ve 4 yaşındaki 2 çocuğu ile birlikte yoldan karşıya geçmek istedi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bu esnada yanında duran çocuklarının aniden yola fırlaması ile M.K. yönetimindeki otomobilin çarpacağını anlayan fedakar anne, ani bir refleksle çocuklarını kaldırıma iterek aracın çarpmasını önledi. Ancak otomobil bu defa Zekiye Yalçın'a çarptı. Bir süre otomobilin altında sürüklenen talihsiz annenin üzerinden başka bir araç daha geçti. Genç anne olay yerinde can verirken, feci olaya şahit olan çocuklarının feryatları ise kazayı görenlerin yüreğini dağladı.

İKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

ZEKİYE Yalçın'ın cenazesi doğup büyüdüğü Gedikler köyünde toprağa verildi. Öte yandan Yalçın'a ilk çarpan aracın sürücüsü M.K. ve diğer araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve M.K'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

İHSAN KARATAŞ