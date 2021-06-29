Edinilen bilgilere göre, 15 gün önce Uşak'a gelen Sadık Demirci'ye (49) akrabaları bir süre ulaşamadı.
Merak edip eve gelen akrabalar, kapının üstündeki anahtarla kapıyı açarak eve girdi ve Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.Almanya’dan geldikten 15 gün sonra evinde ölü bulundu
İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından 49 yaşındaki adamın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ekipler tarafından başladı.
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