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’ta torbacılara operasyon

ve merkezli narkotik ekiplerinin torbacılara yönelik yapmış olduğu operasyonda 8 farklı adreste yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs yakalanırken 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 58 adet sentetik ecza, Bir miktar Hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uşak’ta torbacılara operasyon
İHA

29.06.2021, 17:56

Uşak ve Antalya merkezli Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 58 adet sentetik ecza, Bir miktar ecstacy Hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken firar durumda olan 1 şahıs hakkında çalışmalar devam ediyor.

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