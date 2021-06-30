Soyunma kabininde para alışverişi

4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli de yakalanmıştı. Uşak'a getirilen şüphelilerden 21'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken. 5'i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

SANIKLAR İTİRAF ETTİ

FETÖ/PYD'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık A.J, hain darbe girişiminin ardından bir süre daha örgütün içerisinde kaldığını aktardı. Örgütten para aldığını da belirten A.J, paraları mağazaların soyunma kabinlerinde aldıklarını ve dışarıya çıktıklarında birbirlerini tanımıyormuş gibi davrandıklarını söyledi.

BEBEK ARABASIYLA VERİLDİ

A.J, "Ben bu paraların nereden geldiğini hiçbir zaman sormadım. Öğrencilerden başka kimseye para vermedim. Zaman zaman da bebek arabalarıyla para alışverişi yapıyorduk" şeklinde konuştu. Tutuklu sanıklardan Şeyma Bağrıaçık da hiçbir faaliyete katılmadığını, "Zümra" kod ismini kendi ismini sevmediği için kullandığını belirterek, hakkındaki suçlamaları yalanladı. Tutuksuz sanıklardan B.G. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ ile hiçbir bağı olmadığını aktardı.

İHSAN KARATAŞ