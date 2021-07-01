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Haberler Uşak Gurbetçinin cansız bedenini akrabaları buldu

Gurbetçinin cansız bedenini akrabaları buldu

Gurbetçinin cansız bedenini akrabaları buldu

1.7.2021

ALMANYA'DAN 15 gün önce Uşak'a gelen 49 yaşındaki gurbetçi, akrabaları tarafından evde ölü bulundu. 15 gün önce Uşak'a gelen Sadık Demirci'ye akrabaları bir süre ulaşamadı. Eve gelen akrabalar, eve girdi ve Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 49 yaşındaki adamın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

■ İHSAN KARATAŞ

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