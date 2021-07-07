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Haberler Uşak Uşak’ta kanlı gece! Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga

’ta kanlı gece! Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga

’ta husumetli olduğu öğrenilen uyruklu aileler sokakta karşılaşarak kavga etti. Kavgada silahların çekilmesiyle 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Uşak’ta kanlı gece! Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga
İHA

07.07.2021, 09:13

Olay, Uşak Merkez'e bağlı Köme Mahallesi Yücelti Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Kadir Hayderi (25) ve Ahmet Hayderi (44) önceden husumetli oldukları Amir Bakhtiyari ile sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında kavga çıkmasının ardından Bakhtiyari, yanında getirdiği ateşli silah ile Kadir Hayderi ve Ahmet Hayderi'yi yaraladı.

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahısları Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boyun bölgesinden vurularak yaralanan Ahmet Hayderi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken göğsünden vurulan Kadir Hayderi'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

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