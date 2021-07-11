Sosyal mesajlı trafolar Uşak’ı renklendiriyor

UŞAK'I sanat şehrine çevirmek için kolları sıvayan Uşak Belediyesi, bu alanda ortaya koyduğu birçok önemli projenin yanı sıra şimdi de bir ay sürecek trafo boyama çalışmasını başlattı. Uşak Belediyesi tarafından, farkındalık oluşturmak adına şehrin çeşitli noktalarında yer alan 31 trafonun 100'e yakın yüzeyinde hayvan sevgisi, kadına şiddete hayır, kitap okumanın önemi gibi konular işleniyor. Çalışma ile "Doğayı sev yarını koru", "Alkole değil hayata bağımlı ol", "Bir kap mama bir kap su", "Ağaç dik doğaya can ver" gibi sloganlar resimlerle birleştiriliyor. Uşak'ın kültürel ve geleneksel değerlerinin de yansıtıldığı çalışmalar, vatandaşlardan da büyük beğeni topluyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI