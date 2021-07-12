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Haberler Uşak Uşak'ta ele geçirildi! Tam 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron

'ta ele geçirildi! Tam 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron

'ta polis ekiplerince durdurulan bir TIR'da 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ta ele geçirildi! Tam 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron
AA

12.07.2021, 13:19

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak - Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.

TIR'ın kasa bölümündeki kolilerin içersinde 630 koli içindeki 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makarona el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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