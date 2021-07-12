Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak - Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.
TIR'ın kasa bölümündeki kolilerin içersinde 630 koli içindeki 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makarona el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi
Uşak'ta ele geçirildi! Tam 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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