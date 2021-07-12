Haberler Uşak Uşak'ta ele geçirildi! Tam 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron

Uşak'ta ele geçirildi! Tam 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir TIR'da 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.