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Haberler Uşak Uşak'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı

'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı

'ta kontrolü kaybolan araç, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı
İHA

13.07.2021, 11:50

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah erken saatlerde İzmir - Uşak karayolu üzerinde Yenişehir rampası yakınlarında meydana geldi. İddialara göre M.B. kontrolündeki 33 DUP 99 plakalı aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişiyi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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