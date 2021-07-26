Uşak’ta 9 farklı noktada orman yangını çıktı

Uşak'ta akşam saatlerinde Çevreköy ve Bağdemirler köyü arasında bulunan yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı orman yangını çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla müdahale edilen yangınlar, fazla büyümeden söndürülürken Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'de ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç yangın yerlerinde incelemelerde bulundu.
Yangında yaklaşık olarak 5 hektarlık alanın yandığı öğrenilirken Jandarma ekipler, olası bir kundaklama nedeniyle yangınlarla alakalı soruşturma başlattı.
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