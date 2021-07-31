Haberler Uşak Bir kötü haber de Uşak'tan! Alevler köyü tehdit ediyor

Bir kötü haber de Uşak'tan! Alevler köyü tehdit ediyor

Son dakika... Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde çıkan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Yangını itfaiye ve orman ekipleri tarafından karadan müdahale ediliyor.