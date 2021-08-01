Uşak'ta TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirdi

UŞAK'TA TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Şadi Kılınç yönetimindeki 64 AAP 694 plakalı otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken, park halindeki 03 ACC 054 plakalı kamyonun römorkuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI