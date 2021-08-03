Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Uşak'ta orman yangını alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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