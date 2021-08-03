Haberler Uşak Uşak'ta orman yangını alarmı

Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınlar yüreğimizi dağlarken bir kötü haber de Uşak'tan geldi. Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

03.08.2021, 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 12:52