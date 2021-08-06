  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak’ta 259 bin sazan göllere bırakıldı

Uşak’ta 259 bin sazan göllere bırakıldı

Uşak’ta 255 bin 990 yavru pullu sazan, su kaynaklarını balıklandırmak amacıyla farklı göletlere bırakıldı.

Uşak’ta 259 bin sazan göllere bırakıldı
İHA

06.08.2021, 18:05

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynakları Balıklandırılsın" projesi kapsamında Uşak'ta bulunan göletlere toplamda 259 bin yavru pullu sazan bırakıldı. Proje kapsamında Göğem Göledine balık bırakma etkinliğine Vali Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'te katıldı. Balıklandırılma amaçlı ilk balıkları Vali Kocabıyık bırakırken toplamda Göğem Göleti'ne toplamda 55 bin yavru balık bırakıldı.

Projenin her sene düzenli olarak yapıldığını aktaran Vali Funda Kocabıyık, geçen sene 100 bin balık verilen su kaynaklarına bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlünün gayretiyle 259 bin balık bırakıldığını açıkladı. Kocabıyık, "Bu dönemde çevre çok önem kazandı. Maalesef ormanlarımız da yanıyor. Bizim çevreye karşı toplum olarak, çok daha bilinçli bilinçli bir şekilde, özellikle orman bölgesinde yaşayan köylülerimizin daha da bilinçlenmesi lazım. Çevreye karşı daha duyarlı olmalarını bekliyorum ben vatandaşlarımızın" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak’ta 259 bin sazan göllere bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.