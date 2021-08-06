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Haberler Uşak Uşak'ta gece yarısı büyük kavga! 9 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta gece yarısı büyük kavga! 9 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta gece saatlerinde iki grup birbirine girdi. Bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alınırken 3 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta gece yarısı büyük kavga! 9 kişi gözaltına alındı
İHA

06.08.2021, 08:56

Olay Uşak merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kalabalık 2 grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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