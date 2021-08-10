  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'taki kazada korkunç iddia: "Şoför uyuyordu"

Uşak'taki kazada korkunç iddia: "Şoför uyuyordu"

Uşak'ta 47 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı. Korkunç kaza ile ilgili görgü tanıklarının ifadesi ise kan dondurdu. Görgü tanıklarının ifadelerinde, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığı ve yolu ortalayarak gittiği belirtilidi.

Uşak'taki kazada korkunç iddia: Şoför uyuyordu
DHA

10.08.2021, 10:56

Ağrı'dan İzmir'e giden Kemal Güner'in (58) kullandığı 34 HE 1858 plakalı ve Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, saat 07.20'de, Ankara -Uşak yolu havalimanı yakınlarında, Göğem köyü kavşağında şarampole devrildi. Otobüsteki 47 kişiden 33'ü, yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 17'sinin sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, 16'sı ise ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Kaza yerinde fren izine rastlanılmazken, otobüsün, takografına göre süratli olmadığı belirlendi. Görgü tanıklarının, ifadelerinde, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığını ve yolu ortalayarak gittiğini, arkadan korna basılınca da panikleyip, kendi şeridine geçmek isterken aracın kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı Balıkesir’de kaza ‘geliyorum’ dedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'taki kazada korkunç iddia: "Şoför uyuyordu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.