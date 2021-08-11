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Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Uşak'ta tarım ve meşelik alanda yangın çıktı. Geniş alanda devam eden yangına, helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
İHA

11.08.2021, 16:28

Uşak'ta Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü yakınların henüz bilinmeyen sebepten tarım arazisi ve meşelik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı.

Geniş alanda devam eden yangına, helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

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