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Haberler Uşak Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
AA

12.08.2021, 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 18:57

Koyunbeyli köyü yolu Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında İsmail Arıcan (63) yönetimindeki 64 LY 546 plakalı otomobille karşı yönden gelen E.A. (60) kontrolündeki 45 RM 303 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Arıcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.A. ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılan Arıcan'ın cesedi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

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