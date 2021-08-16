Uşak'ta Sarıdere köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbar sonucunda yangın yerine 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayrıca yangın yerine Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de giderek yangın yerinde incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hızlı ve titiz müdahalenin ardından yangın fazla büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alanın kül olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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