  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu

Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu

Uşak’ta Sarıdere köyünde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yangında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alan kül oldu.

İHA

16.08.2021, 20:20 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021, 20:21

Uşak'ta Sarıdere köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbar sonucunda yangın yerine 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca yangın yerine Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de giderek yangın yerinde incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hızlı ve titiz müdahalenin ardından yangın fazla büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alanın kül olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.