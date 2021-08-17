Trenin biçtiği araçta karı-koca can verdi

UŞAK'TA hemzemin geçitte trenin çarparak sürüklediği araçtaki çift feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı'nda yaşandı. İsmet Özçelik kontrolündeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araç, hemzemin geçitten geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treninin altında kaldı. Tren, altına aldığı otomobili 320 metre sürükledikten sonra durabildi.

İHBAR üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İsmet Özçelik ve eşi Serpil Özçelik'i hurdaya dönen aracın içinde cansız buldular. Özçelik çiftinin cenazesi Uşak Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine koşan çocukları göz yaşlarına boğuldu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI