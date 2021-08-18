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Uşak’ta orman yangını! Helikopterle bölgeye sevk edildi

Son dakika... Uşak’ta ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter bölgeye sevk edilidi, ekipler havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Uşak’ta orman yangını! Helikopterle bölgeye sevk edildi
İHA

18.08.2021, 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 16:48

Uşak'ın Sarıda Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.

Ekipler alevleri büyümeden kontrol altına almaya çalışırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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