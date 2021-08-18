Uşak’ta orman yangını! Helikopterle bölgeye sevk edildi

Uşak'ın Sarıda Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.

Ekipler alevleri büyümeden kontrol altına almaya çalışırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.