Uşak'ın Sarıda Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.
Ekipler alevleri büyümeden kontrol altına almaya çalışırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Uşak’ta orman yangını! Helikopterle bölgeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.