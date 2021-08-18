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Haberler Uşak Uşak'ta yaşlı kişiyi telefonda dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta yaşlı kişiyi telefonda dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta telefonda dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin elindeki telefonla sürekli konuştuğu ve adrese yakın bir noktadan koşarak uzaklaştığı görüldü.

Uşak'ta yaşlı kişiyi telefonda dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
AA

18.08.2021, 18:39

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (67), kendisini telefonla arayıp savcı olarak tanıtan ve adının FETÖ'ye karıştığını söyleyen kişilere 21 bin 900 lira ile 2 tam ve 1 yarım altınını verdiğini belirterek, şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini tespit ettiği 2 şüphelinin otobüsle Ayfonkarahisar istikametine gittiğini belirledi. Polis ekiplerince Banaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki M.D. ve M.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerindeki 16 bin 335 lira, 2 tam ve 1 yarım altın polis ekiplerince Ş.G.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin elindeki telefonla sürekli konuştuğu ve adrese yakın bir noktadan koşarak uzaklaştığı görüldü

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