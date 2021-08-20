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Haberler Uşak FETÖ yalanıyla yaşslı adamı dolandırdılar

FETÖ yalanıyla yaşslı adamı dolandırdılar

20.8.2021

YAŞLI bir vatandaşı telefonla arayıp, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, 22 bin TL nakit parası, 2 Ata ve 1 yarım altınını dolandıran 2 şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Mehmet Akif Ersoy mahallesinde oturan Ş.G, kendisini arayarak terör olayına karıştığını ve ziynet eşyalarını analiz ettirmesi gerektiğini söyleyen kişilere inandı. Yaşlı adamın 21 bin 900 lira nakit para, 2 Ata ve 1 yarım altınını kaptırdığı şüphelilerin Banaz'a gitmek üzere otobüse bindiklerini belirleyen ekipler, 2 dolandırıcıyı yakaladı.

■ MURAT ŞANBAKLAVACI

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