FETÖ yalanıyla yaşslı adamı dolandırdılar

YAŞLI bir vatandaşı telefonla arayıp, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, 22 bin TL nakit parası, 2 Ata ve 1 yarım altınını dolandıran 2 şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Mehmet Akif Ersoy mahallesinde oturan Ş.G, kendisini arayarak terör olayına karıştığını ve ziynet eşyalarını analiz ettirmesi gerektiğini söyleyen kişilere inandı. Yaşlı adamın 21 bin 900 lira nakit para, 2 Ata ve 1 yarım altınını kaptırdığı şüphelilerin Banaz'a gitmek üzere otobüse bindiklerini belirleyen ekipler, 2 dolandırıcıyı yakaladı.

■ MURAT ŞANBAKLAVACI