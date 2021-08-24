Asya bebek Türkiye’de şifa bulacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan 9 aylık Asya Polatlı Türkiye'de ücretsiz tedavi edilecek. "Asya bebek" ile ailesi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, THY'e ait tarifeli uçakla Türkiye'ye götürüldü. KKTC'de tedavisi mümkün olmayan Asya Polatlı'nın tedavi işlemleri Ankara'da yapılacak. HAVA yolu ulaşımında herhangi bir aksilik yaşanmaması için uçaktaki ventilatör yedeklendi, ailenin ulaşım ve konaklama yerleri de Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından sağlandı. ASYA bebeğin babası Ozan Polatlı, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Ana vatan olarak bizim için gerekeni yapıyor. Evden alınışımız, Türkiye'ye gidişimiz ve oradaki hastaneye götürülmemize kadar ayarlandı. Ben sadece çantamı aldım geldim. O yüzden çok memnunum ve heyecanlıyım. Çok umutluyum, çok güzel olacak her şey" dedi. TÜRKİYE'YE SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" için gittiklerini anlatan Polatlı, bu tedavinin Asya'nın kaslarının daha kötüye gitmemesi için yapıldığını kaydetti. Minik Asya'ya Türkiye'deki tedavisi süresince annesi ve babası refakat edecek.

SMA'YA DEVLET DESTEĞİ

Türkiye, SMA hastalığına karşı dünyada sağlık kurumlarınca onaylanan ve belirli düzeyde etkinliği bilinen ilaçları devlet desteğiyle hastalara sağlıyor. Klinik denemelerde etkinlik gösteren ve son 4 yılda yaygın kullanımında hastalarda belirli düzeyde iyileşme sağlayan "nusinersen sodyum" etken maddeli ilacın tedavi masrafları devlet tarafından karşılanıyor. İlaç halen 1, 2 ve 3. Tip SMA hastalarına uygulanıyor. Türkiye, etkinliği tam olarak kanıtlanmayan "gen tedavisi" niteliğindeki ilacı henüz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yurt dışı ilaç listesine almadı.